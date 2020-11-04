ФОП: оподаткування комунальних платежів за орендоване майно Суспільство | 04-11-2020, 13:22 0 123

Платник податків просить надати індивідуальну податкову консультацію щодо включення до бази оподаткування коштів, що надійшли від орендаря в якості відшкодування витрат на комунальні послуги.



Договірні відносини, які виникають між орендарем та орендодавцем, регулюються Господарським кодексом України (далі – ГКУ).



Відповідно до ст. 283 ГКУ за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності.



Істотними умовами договору оренди є: об'єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її індексації); строк, на який укладається договір оренди; орендна плата з урахуванням її індексації; порядок використання амортизаційних відрахувань; відновлення орендованого майна та умови його повернення або викупу (ст. 284 ГКУ).



Орендна плата – це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. Розмір орендної плати може бути змінений за погодженням сторін, а також в інших випадках, передбачених законодавством (ст. 286 ГКУ).



Отже, основним предметом договору оренди є встановлення розміру орендної плати за користування майном.





