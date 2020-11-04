Спілкуємося з податковими органами дистанційно Суспільство | 04-11-2020, 13:23 0 60





Головне управління ДПС у Львівській області закликає платників податків, які мають потребу в отриманні послуг, максимально використовувати дистанційні форми комунікації: телефон, електронну пошту, також використовувати електронні сервіси, розроблені податковою службою. Адже, Електронний кабінет платника – це зручний та ефективний спосіб подати заяви, отримати необхідну довідку та почерпнути корисну інформацію.