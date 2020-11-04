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| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
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| Газета №35 (55) / 2014
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Спілкуємося з податковими органами дистанційно
|Суспільство | 04-11-2020, 13:23
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Головне управління ДПС у Львівській області закликає платників податків, які мають потребу в отриманні послуг, максимально використовувати дистанційні форми комунікації: телефон, електронну пошту, також використовувати електронні сервіси, розроблені податковою службою. Адже, Електронний кабінет платника – це зручний та ефективний спосіб подати заяви, отримати необхідну довідку та почерпнути корисну інформацію.
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