Працівники Галицької митниці вилучили косметики на понад 130 тис. грн Суспільство | 04-11-2020, 13:49 0 74



Понад 100 одиниць професіональної косметики для волосся намагався незаконно ввезти в Україну з Республіки Польщі 33-річний мешканець Закарпаття.



У пункті пропуску «Рава-Руська - Гребенне» для перетину кордону він обрав смугу руху «зелений коридор», чим засвідчив, що немає товарів для оподаткування. Та коли митники перевірили вміст багажного відділення автомобіля, то виявили професіональну косметику для волосся. Засоби для догляду за волоссям в асортименті відомої торгівельної марки загальною кількістю 109 одиниць різної ємності містились в коробках серед особистих речей. Вартість товару - близько 131 тисячі гривень.



За цим фактом складено протокол про порушення митних правил, передбачене ст. 471 Митного кодексу України. Товар вилучено. Справу скерують до суду, який і визначить покарання.

