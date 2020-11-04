За повідомлення про замінування отримав вирок житель Червонограда Суспільство | 04-11-2020, 14:20 0 83

Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні за обвинуваченням 56-річного жителя Червонограда у завідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху (ч.1 ст.259 КК України).





У суді прокурором доведено, що на початку вересня цього року чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, поширив неправдиву інформацію щодо наявності вибухового пристрою на даху одного з будинків у Червонограді.



Як наслідок, для перевірки повідомлення були безпідставно задіяні сили та засоби спеціальних служб.



Вироком суду обвинуваченого визнано винним та призначено покарання – 2 роки позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік. Впродовж цього часу червоноградець зобов’язаний: без погодження з органом з питань пробації не виїжджати за межі України, періодично з’являтися для реєстрації та повідомляти про зміну місця роботи чи проживання уповноважені органи.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури