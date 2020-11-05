За втручання прокуратури громаді Дрогобича повернуто нежитлове приміщення Суспільство | 04-11-2020, 15:44 0 231

Львівською обласною прокуратурою проводиться системна робота представницького характеру щодо відновлення порушених економічних інтересів держави, зокрема з питань державної та комунальної власності.



Так, Господарським судом Львівської області задоволено позов Львівської обласної прокуратури в інтересах держави до Дрогобицької міської ради, виконавчого комітету цієї ради та фізичної особи щодо визнання недійсним та скасування рішення про приватизацію нежитлового приміщення, а також визнання недійсним договору купівлі-продажу та повернення майна громаді.



Прокурорами в суді доведено, що органом місцевого самоврядування прийнято протиправне рішення про включення спірного приміщення комунальної власності до переліку об’єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу. Крім цього, орендоване нежитлове приміщення підлягає до викупу орендарем, лише за умови здійснення ним невід’ємних поліпшень не менше як на 25% ринкової вартості майна за згодою орендодавця, чого у цій ситуації також не було здійснено.



Суд повністю погодився з доводами прокурора, визнав недійсним договір купівлі-продажу та зобов’язав фізичну особу повернути приміщення вартістю понад 90 тис грн у власність територіальної громади м. Дрогобича.



Після набрання судовим рішенням законної сили, органи прокуратури забезпечуватимуть його реальне виконання.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури