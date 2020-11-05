Облік товарів підприємцями Суспільство | 04-11-2020, 16:15 0 165



Головне управління ДПС у Львівській області роз’яснює наступне. Підприємці на загальній системі оподаткування, які здійснюють роздрібний продаж товарів, повинні вести товарний облік, а з 1 серпня 2020 року ФОП не лише веде такий облік, а й зобов’язаний надавати його результати контролюючому органу під час перевірки.



На товарні залишки на момент перевірки треба мати документи про походження товарів.



Виходячи з останньої редакції п. 12 ст. 3 Закону про РРО обов’язок мати первинні документи на придбання товару не стосується:



ФОП на єдиному податку, які не застосовують РРО. Зокрема, це ті, які приймають кошти за продані товари виключно безготівково, а також ті, яким це дозволяє п. 296.10 ПКУ;



ФОП на єдиному податку, неплатників ПДВ, але лише тих, які не здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів та виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.