Майже 115 млн. грн. податку від нерухомості отримали місцеві бюджети Львівщини за 10 місяців цього року Суспільство | 05-11-2020, 13:12 0 66



За січень-жовтень 2020 року до місцевих бюджетів Львівської області надійшло 114 924,4 тис.грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що на 21 070,6 тис.грн більше або 122,5 відс. в порівнянні із аналогічним періодом минулого року.



Податкові повідомлення-рішення надіслані всім власникам об’єктів нерухомого майна.



Податок повинен бути сплачений протягом 60 днів з моменту отримання податкового повідомлення-рішення.



Станом на сьогоднішній день, тим громадянам, у власності яких є нерухоме майно, а саме: квартири, площа яких перевищує 60 кв.м та житлові будинки, площа яких перевищує 120 кв.м, а також тим, громадянам у власності, яких перебувають об’єкти нежитлової нерухомості, які не отримали податкові повідомлення-рішення на сплату податку, необхідно звернутися до податкового органу за місцем реєстрації з метою проведення звірки щодо належних їм об’єктах та нарахованих сумах податку.



Одночасно повідомляємо, що в територіальних податкових органах Головного управління ДПС у Львівській області працюють центри обслуговування платників податків, зокрема, у м.Львові за адресою вул.Стрийська, 35.



Також, інформацію про нараховані суми податку Ви можете знайти в особистому електронному кабінеті платника податків.