За умисне вбивство – 12 років ув’язнення: завдяки прокурорам вирок не пом’якшили Суспільство | 05-11-2020, 13:14 0 84



Прокурори Львівської обласної прокуратури у судах двох інстанцій (першої та апеляційної) довели вину 26-річного мешканця Львова, якого обвинувачували в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).







Як встановило слідство, у травні 2019 року нападник у стані алкогольного сп’яніння розпочав бійку з однолітком, внаслідок якої потерпілий отримав черепно-мозкову травму з забоями головного мозку, що призвело до його смерті.







Засуджений свою вину визнав, однак не погодився із призначеним покаранням у вигляді 12 років позбавлення волі, а відтак оскаржив його.







Проте, Апеляційний суд Львівської області, заслухавши позицію прокурора та оцінивши докази, залишив покарання без змін.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури

