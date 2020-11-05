10 ЯЩИКІВ СИГАРЕТ НАМАГАЛИСЬ ПЕРЕПРАВИТИ ДО УГОРЩИНИ ТЮТЮНОВІ КОНТРАБАНДИСТИ Суспільство | 05-11-2020, 13:25 0 68



Учора ввечері, прикордонники Мукачівського загону, попередили чергову спробу незаконного переправлення через кордон партії тютюнових виробів.



На ділянці відділення "Вилок", військовослужбовцями було виявлено поблизу кордону групу невідомих осіб. Тютюнову контрабанду зловмисники планували перемістити до Угорщини через водний канал "Ботар", але, зрозумівши, що їх викрито, покинули свій товар та вдались до втечі. Під час огляду місцевості прикордонники виявили 10 ящиків, в яких знаходилось 5 тисяч пачок сигарет .



Тютюнові вироби доставлено до відділення інспекторів прикордонної служби "Вилок" та згодом, буде передано співробітникам ДФС.



Тривають заходи по встановленню причетних до даного правопорушення осіб.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону