Нарахування та сплата податку на нерухоме майно Суспільство | 05-11-2020, 13:26 0 67



Підприємство надає частину промислової будівлі в оренду та планує передати цю частину будівлі як внесок до статутного капіталу іншого підприємства. У будь якому випадку нарахування та сплата податку на нерухоме майно покладається на особу, у власності якої це майно перебуває.



Детальніше в індивідуальній податковій консультації №4232/ІПК/8/10-36-04-03 від 09.10.2020 р.



Товариство повідомило, що має у власності будівлі промисловості, які частково здає в оренду іншому товариству та запитує про те хто буде сплачувати податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки в разі внесення наданої частини нерухомого майна як внесок в статутний капітал до іншого товариства.



Відповідно до підпункту 266.1.1 пункту 266.1 статті 266 Податкового кодексу України платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.



Права власності підлягають державній реєстрації (п. 1 ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», далі – Закон).



Враховуючи викладене, обов’язок декларування та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки покладається на власника об’єкта нерухомого майна, незалежно від того чи нерухоме майно вноситься в статутний капітал іншого товариства, здається в оренду чи користування.





