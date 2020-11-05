Закарпатцю, який переховував нелегалів з Індії, оголосили підозру Суспільство | 05-11-2020, 13:27 0 79





Розслідуючи вересневе порушення іноземцями українського кордону, правоохоронці перекрили черговий канал нелегальної міграції та викрили його організаторів.



Два місяці тому четверо громадян Індії поблизу Тячева незаконно перетнули українсько-румунський кордон. В Євросоюз іноземці поплили через Тису. За цим фактом українські правоохоронці розпочали досудове розслідування та встановили групу осіб, причетних до організації нелегальної мандрівки індійців.



Під час слідчо-оперативних заходів, які провели співробітники Головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону та Тячівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області під процесуальним керівництвом Тячівської прокуратури, правоохоронці встановили, де в Тячеві переховували нелегалів. В ході санкціонованих обшуків за вказаною адресою зібрали докази протиправної діяльності. Одному з фігурантів провадження – мешканцю Рахівського району 1999 року народження - оголосили підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст.332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».



Слідчі дії продовжуються. Невдовзі підозри будуть вручені решті фігурантів кримінального провадження та всі учасники злочинної оборудки постануть перед судом.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону