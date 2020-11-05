У понеділок юридична клініка Школи права УКУ організовує відкритий вебінар про заощадження Суспільство | 05-11-2020, 13:28 0 75 Юридична клініка Школи права УКУ запрошує на zoomінар «Готуй сани влітку: чому заощаджувати варто починати вже сьогодні». Онлайн-лекція відбудеться 9 листопада о 16.00 год.



Учасникам розкажуть: з чого почати заощаджувати гроші; традиційні методи та сучасні сервіси, які допоможуть заощадити; як не лише заощадити, але й заробити на цьому: все про депозити та інвестиції.



Щоб взяти участь у лекції, потрібно зареєструватись за посиланням: http://bit.ly/zoom0911



Нагадаємо, Юридична клініка Школи права УКУ надає якісні безкоштовні юридичні консультації з фінансових питань та допомагає ветеранам. Нещодавно команда юрклініки створила чатбот «Клініцист ЮрКо», який консультує з питань кредитів. Також студенти-правники створили онлайн-гру «Ти і фінанси. Хто кого», яка навчає школярів та першокурсників фінансової грамотності.



Ця діяльність здійснюється завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранту, наданого Проектом USAID «Трансформація фінансового сектору».



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