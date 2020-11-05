Розпочато реорганізацію Галицької митниці Держмитслужби Суспільство | 05-11-2020, 15:05 0 157



Повідомляємо, що на виконання вимог пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 року № 895 «Деякі питання територіальних органів Державної митної служби» та наказів Держмитслужби від 19 жовтня 2020 року № 460 «Про утворення територіальних органів Державної митної служби як відокремлених підрозділів» та від 27 жовтня 2020 року № 480 «Про реорганізацію територіальних органів Держмитслужби» розпочато реорганізацію Галицької митниці Держмитслужби.



30 жовтня 2020 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис щодо рішення про припинення Галицької митниці Держмитслужби як юридичної особи внаслідок її реорганізації.



Вимоги кредиторів до Галицької митниці Держмитслужби прийматимуться упродовж двох місяців до 31.12.2020 року за адресою: 79000, м. Львів, вул. Костюшка, 1, тел. 032 258 99 01.



