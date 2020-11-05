Інформація про можливість отримання суб'єктами господарювання допомоги з питань реєстрації та застосування ПРРО Суспільство | 05-11-2020, 16:41 0 9





Головне управління ДПС у Львівській області з метою надання інформаційної підтримки суб’єктам господарювання, на яких поширюється дія Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», та які мають намір використовувати або використовують програмні реєстратори розрахункових операцій (далі – ПРРО) інформує, що інформаційну допомогу з питань реєстрації та застосування ПРРО можливо отримати за допомогою інструкцій з встановлення та налаштування ПРРО, які розміщено на офіційному вебпорталі ДПС України за посиланнями:



https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/programniy-reestrator-rozrahunkovih-operatsiy/



https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/programniy-reestrator-rozrahunkovih-operatsiy/programniy-reestrator-rozrahunkovih-operatsiy-/



https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/programniy-reestrator-rozrahunkovih-operatsiy/fiskalniy-dodatok-prrosto/



https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/formi-prro/instruktsii-schodo-zapovnennya-form/





