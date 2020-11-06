|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Шахрайство з нерухомістю на 600 тис грн – у Львові викрито злочинну групу
|Суспільство | 05-11-2020, 16:42
| 0 326
|
За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури слідчими СУ ГУ НП у Львівській області за оперативного супроводу УКР ГУ НП у Львівській області викрито факт заволодіння, шляхом обману, майном територіальної громади міста Львова, у великих розмірах (ч.3 ст.190 КК України).
За версією слідства, 44-річний місцевий підприємець разом зі спільником, на підставі фіктивних документів перереєстрував об’єкт нерухомості, вартістю майже 600 тис грн, який був у комунальній власності, на підставну особу.
У ході проведення 34 обшуків за місцем проживання фігурантів, в автомобілях останніх та комунальних підприємствах вилучено: технічну документацію, телефони, флеш накопичувачі, комп’ютерну техніку, чорнові записи, печатку та інші документи, у яких міститься інформація про об’єкти нерухомості.
Фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та встановлюється причетність до злочину інших осіб.
Досудове розслідування триває.
Санкція ч.3 ст.190 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.
Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
|
|