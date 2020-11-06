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Шахрайство з нерухомістю на 600 тис грн – у Львові викрито злочинну групу

Суспільство | 05-11-2020, 16:42Коментарів: 0 0 Переглядів: 326 326    


За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури слідчими СУ ГУ НП у Львівській області за оперативного супроводу УКР ГУ НП у Львівській області викрито факт заволодіння, шляхом обману, майном територіальної громади міста Львова, у великих розмірах (ч.3 ст.190 КК України).

За версією слідства, 44-річний місцевий підприємець разом зі спільником, на підставі фіктивних документів перереєстрував об’єкт нерухомості, вартістю майже 600 тис грн, який був у комунальній власності, на підставну особу.

У ході проведення 34 обшуків за місцем проживання фігурантів, в автомобілях останніх та комунальних підприємствах вилучено: технічну документацію, телефони, флеш накопичувачі, комп’ютерну техніку, чорнові записи, печатку та інші документи, у яких міститься інформація про об’єкти нерухомості.

Фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та встановлюється причетність до злочину інших осіб.

Досудове розслідування триває.

Санкція ч.3 ст.190 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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