(ВІДЕО) Громадянин Молдови з дипломатичним паспортом віз партію сигарет до Угорщини Суспільство | 06-11-2020, 09:27 0 139

ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=GBO3O12hOeY&feature=youtu.be



Приховані в автомобілі сигарети виявили учора в пункті пропуску «Лужанка» прикордонники Мукачівського загону спільно з митниками.



Транспортним засобом марки «Хюндай» прямував з України до Угорщини 46-річний громадянин Молдови. Для перевірки чоловік надав дипломатичний паспорт, який не є акредитованим в Україні.



Аби приховати контрабандний тютюн, іноземець запакував ним конструктивні порожнини під обшивкою авто, також тютюновими виробами були заповнені валіза та декілька поліетиленових пакетів, що знаходились у багажнику.



Тютюнові вироби вилучено. Окрім сигарет, іноземець втратив й свій позашляховик. Всього зі сховків спільна оглядова група дістала 3500 пачок сигарет. Загальна сума конфіскату склала близько 300 тисяч гривень.





