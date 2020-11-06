ФОП отримує пенсію за вислугу років. Як із сплатою ЄСВ? Суспільство | 06-11-2020, 13:08 0 4 thumb=left]http://www.mediastar.net.ua/members/uploads/posts/2020-11/1604660961_office-4694143_1280.jpg[/thumb]





Фізична особа – підприємець отримує пенсію за вислугу років. До кінця 2020 року вона повинна сплачувати ЄСВ за себе на загальних підставах, оскільки законом передбачено звільнення таких підприємців від сплати ЄСВ лише при умові , що вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону України від 09 липня 2003 року № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.



Лише з 1 січня 2021 року Законом України від 13.05.2020 № 592-IX «Про внесення зміндо Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальнестрахування» щодо усунення дискримінації за колом платників» ФОП,які отримують пенсію за вислугу років, звільняються від сплати єдиного внеску за себе.









Детальніше за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/440243.html