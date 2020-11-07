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| Газета №35 (55) / 2014
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Ігор Комендат, начальник ГУ ДПС у Львівській області, про надходження податків до державного та місцевих бюджетів :
|Суспільство | 06-11-2020, 13:10
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«За 10 місяців цього року збір податків до Державного бюджету України склав майже 11 мільярдів гривень, це на 230 млн. грн. більше у порівнянні з минулим роком.
Найбільший приріст по ПДВ (+475 млн. грн.) та ПДФО (+167 млн. грн.).
Надходження єдиного внеску склали 11 млрд. грн. (+430 млн. грн.)
Місцеві бюджети Львівщини за 9 місяців поповнилися на 12 млрд. грн., що на 670 млн. грн. більше, ніж за 9-ть минулорічних місяців. Тут найбільший приріст по ПДФО (+400 млн. грн.) та єдиному податку (+160 млн. грн.).
Платники єдиного податку сплатили до місцевих бюджетів понад 2 мрд. грн ».
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