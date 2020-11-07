Ігор Комендат, начальник ГУ ДПС у Львівській області, про надходження податків до державного та місцевих бюджетів :

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: субота, 07/11/2020 Розпочав роботу електронний сервіс «InfoTAX»...>> Лікарі ЛОР-відділення дитячої лікарні проведуть огляд дітей у навчально-реабілітаційному центрі «Мрія»...>> Розпочато реорганізацію Галицької митниці Держмитслужби...>> Затриманому біля кордону з Польщею іранцю заборонено в’їзд на три роки...>> Виконком затвердив рішення про результати емісії облігацій та звіт про результати емісії облігацій внутрішніх місцевих позик Серії «L»...>> У Львові відбулась Міжнародна наукова конференція «Щастя та сучасне суспільство»...>> Із бюджету розвитку Львова виділять кошти на проведення благоустрою на вул. Грінченка, 12−14, вул. Миколайчука, 4−6, вул. Княгині Ольги, 5а-5б...>> Із бюджету розвитку Львова виділять кошти на проведення благоустрою на вул. Грінченка, 12−14, вул. Миколайчука, 4−6, вул. Княгині Ольги, 5а-5б...>> Майже 12 млрд. грн податку з доходів фізичних осіб сплачено на Львівщині...>> (ВІДЕО) 30 тисяч пачок сигарет білоруського виробництва дістали із вантажівки з пропіленом...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
Ігор СМЕШКО: «Аплодисментів нащадків – не буде»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Поліція застрелила одного з нападників в центрі Відня, він був симпатиком ІДІЛ...
03-11-2020, 09:22  >>> 
Прокурор спровокував смертельне ДТП на Чернігівщині...
03-11-2020, 07:28  >>> 
Пожежник підпалював авто на замовлення в Одесі...
30-10-2020, 02:31  >>> 
   Здоров'яЗдоров
У світі діагностували рекордну кількість заражень COVID-19. Половина випадків припадає на Європу...
06-11-2020, 08:41  >>> 
МОЗ про COVID-19: вже завтра буде понад 10 000 заражень за добу...
06-11-2020, 02:03  >>> 
У США вперше виявили більше 100 тисяч випадків коронавірусу за день...
05-11-2020, 09:26  >>> 

Ігор Комендат, начальник ГУ ДПС у Львівській області, про надходження податків до державного та місцевих бюджетів :

Суспільство | 06-11-2020, 13:10Коментарів: 0 0 Переглядів: 150 150    

«За 10 місяців цього року збір податків до Державного бюджету України склав майже 11 мільярдів гривень, це на 230 млн. грн. більше у порівнянні з минулим роком.

Найбільший приріст по ПДВ (+475 млн. грн.) та ПДФО (+167 млн. грн.).

Надходження єдиного внеску склали 11 млрд. грн. (+430 млн. грн.)

Місцеві бюджети Львівщини за 9 місяців поповнилися на 12 млрд. грн., що на 670 млн. грн. більше, ніж за 9-ть минулорічних місяців. Тут найбільший приріст по ПДФО (+400 млн. грн.) та єдиному податку (+160 млн. грн.).

Платники єдиного податку сплатили до місцевих бюджетів понад 2 мрд. грн ».
   Новини по темі: Суспільство
Розпочав роботу електронний сервіс «InfoTAX»...
06-11-2020, 23:43  >>> 
Розпочато реорганізацію Галицької митниці Держмитслужби...
06-11-2020, 23:31  >>> 
Затриманому біля кордону з Польщею іранцю заборонено в’їзд на три роки...
06-11-2020, 23:26  >>> 
Майже 12 млрд. грн податку з доходів фізичних осіб сплачено на Львівщині...
06-11-2020, 23:20  >>> 
(ВІДЕО) 30 тисяч пачок сигарет білоруського виробництва дістали із вантажівки з пропіленом...
06-11-2020, 23:18  >>> 
Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил...
06-11-2020, 13:38  >>> 
Працівники Галицької митниці виявили сучасну техніку вартістю чверть мільйона грн...
06-11-2020, 13:17  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини понеділка і ночі: КС і ринок землі, справи проти Порошенка...
03-11-2020, 08:52  >>> 
Головні новини четверга і ночі: реакція на рішення КСУ, попередження Шкарлету від ЄС...
30-10-2020, 08:55  >>> 
Головні новини неділі і ночі: екзит-поли щодо виборів та опитування Зеленського...
26-10-2020, 09:51  >>> 
   ПолітикаПолітика
Російську вакцину від коронавірусу будуть тестувати ще й на угорцях...
06-11-2020, 08:43  >>> 
Вибори в США: легалізацію канабісу підтримали ще п'ять штатів...
06-11-2020, 08:43  >>> 
Трамп звинуватив Байдена у спробі вкрасти результати виборів...
06-11-2020, 08:39  >>> 
   Діловий світДіловий світ
SpaceX доставила на орбіту четвертий геонавігаційний GPS-супутник III покоління...
06-11-2020, 08:36  >>> 
SpaceX повідомила час запуску GPS-супутника третього покоління...
05-11-2020, 02:11  >>> 
Spacex запланувала на листопад запуск міжпланетного корабля Starship, місії на МКС та ще 5 стартів...
02-11-2020, 09:32  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Розпочав роботу електронний сервіс «InfoTAX»...
06-11-2020, 23:43  >>> 
Розпочато реорганізацію Галицької митниці Держмитслужби...
06-11-2020, 23:31  >>> 
Затриманому біля кордону з Польщею іранцю заборонено в’їзд на три роки...
06-11-2020, 23:26  >>> 
   ВладаВлада
Зеленський вимагає більше показових "посадок": Брав хабар – сядеш...
17-09-2020, 11:38  >>> 
Міський голова обговорив можливості реалізації спільних проектів із представниками Торгово-промислової палати Ізраїлю...
20-08-2020, 19:22  >>> 
Трамп зупинив пресконференцію через стрілянину поблизу Білого дому...
11-08-2020, 09:33  >>> 
   КультураКультура
Помер художник та голова Львівської обласної спілки художників Олег Микита....
02-11-2020, 21:03  >>> 
Оркестр INSO-Lviv та Оксана Линів запрошують на концерт «Тріумф любови»...
12-10-2020, 12:15  >>> 
ДАБІ України надала дозвіл на будівництво Jam Factory Art Center...
08-10-2020, 14:17  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
23:43 Розпочав роботу електронний сервіс «InfoTAX»
23:34 Лікарі ЛОР-відділення дитячої лікарні проведуть огляд дітей у навчально-реабілітаційному центрі «Мрія»
23:31 Розпочато реорганізацію Галицької митниці Держмитслужби
23:26 Затриманому біля кордону з Польщею іранцю заборонено в’їзд на три роки
23:25 Виконком затвердив рішення про результати емісії облігацій та звіт про результати емісії облігацій внутрішніх місцевих позик Серії «L»
23:24 У Львові відбулась Міжнародна наукова конференція «Щастя та сучасне суспільство»
23:23 Із бюджету розвитку Львова виділять кошти на проведення благоустрою на вул. Грінченка, 12−14, вул. Миколайчука, 4−6, вул. Княгині Ольги, 5а-5б
23:22 Із бюджету розвитку Львова виділять кошти на проведення благоустрою на вул. Грінченка, 12−14, вул. Миколайчука, 4−6, вул. Княгині Ольги, 5а-5б
23:20 Майже 12 млрд. грн податку з доходів фізичних осіб сплачено на Львівщині
23:18 (ВІДЕО) 30 тисяч пачок сигарет білоруського виробництва дістали із вантажівки з пропіленом

   Анонси
Майже 1 048 млн. гривень рентної плати надійшло до бюджетів усіх рівнів від платників податків Львівщини...
15-10-2020, 14:15  >>> 
На Погулянці відбудеться концерт Назара Савка та тріо «Progressive Time»...
21-08-2020, 18:59  >>> 
До 29-ї річниці проголошення незалежності України у Стрийському парку відбудеться грандіозний Art&Agro-пікнік «НЕ ЗАЛЕЖУЙСЯ!»...
21-08-2020, 16:14  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования