Ігор Комендат, начальник ГУ ДПС у Львівській області, про надходження податків до державного та місцевих бюджетів : Суспільство | 06-11-2020, 13:10 0 150

«За 10 місяців цього року збір податків до Державного бюджету України склав майже 11 мільярдів гривень, це на 230 млн. грн. більше у порівнянні з минулим роком.



Найбільший приріст по ПДВ (+475 млн. грн.) та ПДФО (+167 млн. грн.).



Надходження єдиного внеску склали 11 млрд. грн. (+430 млн. грн.)



Місцеві бюджети Львівщини за 9 місяців поповнилися на 12 млрд. грн., що на 670 млн. грн. більше, ніж за 9-ть минулорічних місяців. Тут найбільший приріст по ПДФО (+400 млн. грн.) та єдиному податку (+160 млн. грн.).



Платники єдиного податку сплатили до місцевих бюджетів понад 2 мрд. грн ».