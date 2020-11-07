Працівники Галицької митниці виявили сучасну техніку вартістю чверть мільйона грн Суспільство | 06-11-2020, 13:17 0 247





Громадянин України, мешканець Черкас, намагався ввезти техніку без декларування.

Як водій мікроавтобуса разом з пасажирами він прибув у пункт пропуску «Шегині - Медика» смугою руху «червоний коридор». Для митного оформлення подав декларацію, в якій заявив про переміщення порохотяга, 15 вживаних комп’ютерів, велосипеда, а також особистих речей. Однак під час митного огляду транспортного засобу, в багажному відділенні автобуса було виявлено нові речі: порохотяги, кавововарки, камери GoPro, електронні годинники Apple Watch, безпровідні навушники AirPodsPro, процесори, носії інформації - загалом понад 40 одиниці. Вказаний товар не був задекларований жодним із пасажирів автомобіля, і як стало відомо згодом , належав водієві.

Так, громадянин переміщував через митний кордон України товар шляхом недекларування, тобто, не заявивши за встановленою формою точні відомості про нього, а саме – про його наявність та кількість.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками ст.472 Митного кодексу України. Товар, орієнтовна вартість якого близько 250 тис. грн., вилучено.

