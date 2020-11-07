|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Працівники Галицької митниці виявили сучасну техніку вартістю чверть мільйона грн
|Суспільство | 06-11-2020, 13:17
| 0 247
|
Громадянин України, мешканець Черкас, намагався ввезти техніку без декларування.
Як водій мікроавтобуса разом з пасажирами він прибув у пункт пропуску «Шегині - Медика» смугою руху «червоний коридор». Для митного оформлення подав декларацію, в якій заявив про переміщення порохотяга, 15 вживаних комп’ютерів, велосипеда, а також особистих речей. Однак під час митного огляду транспортного засобу, в багажному відділенні автобуса було виявлено нові речі: порохотяги, кавововарки, камери GoPro, електронні годинники Apple Watch, безпровідні навушники AirPodsPro, процесори, носії інформації - загалом понад 40 одиниці. Вказаний товар не був задекларований жодним із пасажирів автомобіля, і як стало відомо згодом , належав водієві.
Так, громадянин переміщував через митний кордон України товар шляхом недекларування, тобто, не заявивши за встановленою формою точні відомості про нього, а саме – про його наявність та кількість.
За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками ст.472 Митного кодексу України. Товар, орієнтовна вартість якого близько 250 тис. грн., вилучено.
|
|
| Останні новини
|
|23:43
|Розпочав роботу електронний сервіс «InfoTAX»
|23:34
|Лікарі ЛОР-відділення дитячої лікарні проведуть огляд дітей у навчально-реабілітаційному центрі «Мрія»
|23:31
|Розпочато реорганізацію Галицької митниці Держмитслужби
|23:26
|Затриманому біля кордону з Польщею іранцю заборонено в’їзд на три роки
|23:25
|Виконком затвердив рішення про результати емісії облігацій та звіт про результати емісії облігацій внутрішніх місцевих позик Серії «L»
|23:24
|У Львові відбулась Міжнародна наукова конференція «Щастя та сучасне суспільство»
|23:23
|Із бюджету розвитку Львова виділять кошти на проведення благоустрою на вул. Грінченка, 12−14, вул. Миколайчука, 4−6, вул. Княгині Ольги, 5а-5б
|23:22
|Із бюджету розвитку Львова виділять кошти на проведення благоустрою на вул. Грінченка, 12−14, вул. Миколайчука, 4−6, вул. Княгині Ольги, 5а-5б
|23:20
|Майже 12 млрд. грн податку з доходів фізичних осіб сплачено на Львівщині
|23:18
|(ВІДЕО) 30 тисяч пачок сигарет білоруського виробництва дістали із вантажівки з пропіленом