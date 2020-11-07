Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил Суспільство | 06-11-2020, 13:38 0 157



Нагадаємо, що до 15 листопада включно, за наказом командувача операції Об'єднаних сил, пропуск осіб через КПВВ «Станиця Луганська» тимчасово не здійснюється.



Лінію розмежування у цьому КПВВ громадяни можуть перетнути у разі слідування до зареєстрованого місця проживання на тимчасово окупованій території України. Також залишається можливість пропуску громадян за окремим рішенням командувача ООС. Для цього необхідно мати документально підтверджені обставини соціально-гуманітарного характеру. Оскільки рішення приймаються індивідуально рекомендуємо завчасно звертатись до командувача ООС з відповідною заявою.



За минулий тиждень лінію розмежування в КПВВ «Станиця Луганська» перетнули 1065 осіб, із них - 68 осіб прослідували на контрольовану Україною територію, 997 - на тимчасово окуповану Луганщину.



Контрольні пункти «Мар'їнка» та «Новотроїцьке» продовжують функціонувати за осіннім графіком, щоденно з 07.00 до 18.30. Проте рух цими дорожніми коридорами заблокований з боку російських збройних формувань.



За тиждень рух у дорожньому коридорі «Донецьк – Маріуполь» окупанти розблоковували у понеділок та п’ятницю. У ці дні через КПВВ «Новотроїцьке» 97 громадян та 26 транспортних засобів потрапили на контрольовану територію, водночас 243 громадянина та 33 транспортних засобів проїхали до тимчасово окупованої Донеччини. Сьогодні, станом на 10.00, лінію розмежування в цьому контрольному пункті перетнуло 24 громадянина та 6 транспортних засобів.



Через КПВВ «Мар’їнка» пропуск не здійснювався. Окупанти повністю заблокували рух у межах цього дорожнього коридору.



Крім того, учора до тимчасово окупованої території України міжнародними організаціями доправлено гуманітарні вантажі. Так, через КПВВ «Новотроїцьке» проїхали 5 вантажівок від Міжнародного комітету Червоного Хреста, а в контрольному пункті «Станиця Луганська», в бік тимчасово окупованого Луганська, оформлено вантаж від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Для потреб мешканців тимчасово окупованого Донбасу направлено продуктові набори, одяг, медичні засоби. Загальна вага гуманітарної допомоги склала майже 105 тонн.