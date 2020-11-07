|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
(ВІДЕО) 30 тисяч пачок сигарет білоруського виробництва дістали із вантажівки з пропіленом
|Суспільство | 06-11-2020, 23:18
| 0 74
|
|ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=12jIAzZrjpQ&feature=youtu.be
Як вже повідомлялося, сьогодні вранці у пункті пропуску «Нові Яриловичі», що на кордоні з Білоруссю, прикордонники зупинили вантажівку. В ній, окрім заявленого товару - пропілену, виявили контрабандні цигарки.
Додатковий огляд прикордонники ініціювали, провівши аналіз попередніх неодноразових затримань на українсько-білоруському кордоні.
В результаті перевірки, з повним розвантаженням транспортного засобу, прикордонно-митна оглядова група виявили 60 ящиків сигарет загальною кількістю 30 тисяч пачок.
Попередня сума вилучених сигарет білоруського виробництва склала близько 350 тисяч гривень. Вантажівку з поліпропіленом затримано до рішення суду.
|
|
| Останні новини
|
|23:43
|Розпочав роботу електронний сервіс «InfoTAX»
|23:34
|Лікарі ЛОР-відділення дитячої лікарні проведуть огляд дітей у навчально-реабілітаційному центрі «Мрія»
|23:31
|Розпочато реорганізацію Галицької митниці Держмитслужби
|23:26
|Затриманому біля кордону з Польщею іранцю заборонено в’їзд на три роки
|23:25
|Виконком затвердив рішення про результати емісії облігацій та звіт про результати емісії облігацій внутрішніх місцевих позик Серії «L»
|23:24
|У Львові відбулась Міжнародна наукова конференція «Щастя та сучасне суспільство»
|23:23
|Із бюджету розвитку Львова виділять кошти на проведення благоустрою на вул. Грінченка, 12−14, вул. Миколайчука, 4−6, вул. Княгині Ольги, 5а-5б
|23:22
|Із бюджету розвитку Львова виділять кошти на проведення благоустрою на вул. Грінченка, 12−14, вул. Миколайчука, 4−6, вул. Княгині Ольги, 5а-5б
|23:20
|Майже 12 млрд. грн податку з доходів фізичних осіб сплачено на Львівщині
|23:18
|(ВІДЕО) 30 тисяч пачок сигарет білоруського виробництва дістали із вантажівки з пропіленом