(ВІДЕО) 30 тисяч пачок сигарет білоруського виробництва дістали із вантажівки з пропіленом Суспільство | 06-11-2020, 23:18 0 74 ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=12jIAzZrjpQ&feature=youtu.be



Як вже повідомлялося, сьогодні вранці у пункті пропуску «Нові Яриловичі», що на кордоні з Білоруссю, прикордонники зупинили вантажівку. В ній, окрім заявленого товару - пропілену, виявили контрабандні цигарки.



Додатковий огляд прикордонники ініціювали, провівши аналіз попередніх неодноразових затримань на українсько-білоруському кордоні.



В результаті перевірки, з повним розвантаженням транспортного засобу, прикордонно-митна оглядова група виявили 60 ящиків сигарет загальною кількістю 30 тисяч пачок.



Попередня сума вилучених сигарет білоруського виробництва склала близько 350 тисяч гривень. Вантажівку з поліпропіленом затримано до рішення суду.