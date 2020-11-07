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Майже 12 млрд. грн податку з доходів фізичних осіб сплачено на Львівщині
|Суспільство | 06-11-2020, 23:20
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За січень-жовтень п.р. забезпечено надходження ПДФО до бюджетів Львівської області в сумі 11 619,5 млн.грн. Приріст надходжень у січні-жовтні 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року становить 106,4 відс., або на 695,0 млн.грн. більше (січень-жовтень 2019 року – 10 924,5 млн.гривень).
За жовтень п.р. забезпечено надходження ПДФО в сумі 1 301,7 млн.грн. Приріст надходжень у жовтні 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року становить 113,4 відс., або на 153,4 млн.грн. більше (жовтень 2019 року – 1 148,3 млн.гривень).
Приріст надходжень ПДФО відбувся за рахунок:
- виплати дивідендів засновникам юридичних осіб;
- робота податкової служби, щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати;
- виплата орендної плати за ПАЇ;
- зростання рівня заробітної плати на окремих бюджетоутворюючих підприємствах.
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