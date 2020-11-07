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Затриманому біля кордону з Польщею іранцю заборонено в’їзд на три роки
|Суспільство | 06-11-2020, 23:26
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Іноземця, який мав намір незаконно потрапити до Польщі, затримали прикордонники відділу «Рава - Руська» Львівського загону.
Затримати порушника державного кордону прикордонникам допоміг місцевий мешканець, який повідомив про появу у прикордонні невідомого чоловіка. Група реагування виявила та затримала правопорушника.
Під час спілкування з затриманим прикордонникам стало відомо, що він є громадянином Ірану. До того ж з’ясовано прибув в Україну встановленим порядком через столичний аеропорт. Також іноземець підтвердив, що мав намір поза пунктом пропуску потрапити до країн ЄС.
Громадянина Ірану притягнуто до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», а також заборонено в’їзд в Україну терміном на 3 роки. Наразі іноземця видворено з країни.
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