Затриманому біля кордону з Польщею іранцю заборонено в’їзд на три роки Суспільство | 06-11-2020, 23:26 0 94



Іноземця, який мав намір незаконно потрапити до Польщі, затримали прикордонники відділу «Рава - Руська» Львівського загону.

Затримати порушника державного кордону прикордонникам допоміг місцевий мешканець, який повідомив про появу у прикордонні невідомого чоловіка. Група реагування виявила та затримала правопорушника.

Під час спілкування з затриманим прикордонникам стало відомо, що він є громадянином Ірану. До того ж з’ясовано прибув в Україну встановленим порядком через столичний аеропорт. Також іноземець підтвердив, що мав намір поза пунктом пропуску потрапити до країн ЄС.

Громадянина Ірану притягнуто до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», а також заборонено в’їзд в Україну терміном на 3 роки. Наразі іноземця видворено з країни.

