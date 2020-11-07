Розпочав роботу електронний сервіс «InfoTAX» Суспільство | 06-11-2020, 23:43 0 77



Державною податковою службою України запроваджено електронний сервіс – «InfoTAX».

Через месенджери Telegram та Viber платники податків мають можливість отримувати інформацію про:

- стан розрахунків з бюджетом,

- реєстраційні та облікові дані,

- про результати обробки документів,

- про строки подання звітності та сплати податків.

Для покращення роботи електронного сервісу пропозиції та зауваження до нього просимо надсилати на адресу infozvit@tax.gov.ua.

Наступний етап сервісу буде запроваджено з січня 2021 року та надаватиме такі можливості:

передзаповнення звітності для платників єдиного податку,

перехід до сплати податків у «два кліки»,

оповіщення про виникнення податкового боргу, а також про можливість виникнення податкового боргу у разі несвоєчасної сплати.

Для доступу до сервісу необхідно у відповідному месенджері (наприклад, Telegram) знайти InfoTAX, в якому перейти за посиланням до Електронного кабінету для ідентифікації та завершення налаштування нового сервісу.

«InfoTAX» – це продовження розпочатого ДПС курсу на максимально дистанційне спілкування з платниками податків та якісно новий рівень послуг. Комфортність спілкування з податковою службою, швидкість та зручність отримання податкової інформації через «InfoTAX» є не просто черговим кроком ДПС у напрямі цифровізації, а відповіддю на запит платників у мобільності отримання послуг.



