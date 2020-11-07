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Розпочав роботу електронний сервіс «InfoTAX»
|Суспільство | 06-11-2020, 23:43
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Державною податковою службою України запроваджено електронний сервіс – «InfoTAX».
Через месенджери Telegram та Viber платники податків мають можливість отримувати інформацію про:
- стан розрахунків з бюджетом,
- реєстраційні та облікові дані,
- про результати обробки документів,
- про строки подання звітності та сплати податків.
Для покращення роботи електронного сервісу пропозиції та зауваження до нього просимо надсилати на адресу infozvit@tax.gov.ua.
Наступний етап сервісу буде запроваджено з січня 2021 року та надаватиме такі можливості:
передзаповнення звітності для платників єдиного податку,
перехід до сплати податків у «два кліки»,
оповіщення про виникнення податкового боргу, а також про можливість виникнення податкового боргу у разі несвоєчасної сплати.
Для доступу до сервісу необхідно у відповідному месенджері (наприклад, Telegram) знайти InfoTAX, в якому перейти за посиланням до Електронного кабінету для ідентифікації та завершення налаштування нового сервісу.
«InfoTAX» – це продовження розпочатого ДПС курсу на максимально дистанційне спілкування з платниками податків та якісно новий рівень послуг. Комфортність спілкування з податковою службою, швидкість та зручність отримання податкової інформації через «InfoTAX» є не просто черговим кроком ДПС у напрямі цифровізації, а відповіддю на запит платників у мобільності отримання послуг.
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