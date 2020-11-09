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Майже 126 млн.грн ПДФО сплатили аграрії Львівщини від оренди земельних часток (Паї)
|Суспільство | 09-11-2020, 12:32
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За січень-жовтень п.р. забезпечено надходження ПДФО до бюджетів Львівської області від надання нерухомості в оренду, зокрема від оренди земельних ділянок (Паї) в сумі 125,7 млн.грн.
Станом на 01.11.2020 року у Львівській області уже 231 суб’єкт господарювання сплатив ПДФО від оренди земельних ділянок, не зважаючи, що термін розрахунку по договорах визначено грудень поточного року.
Так, лише 5 найбільшими сільськогосподарськими товаровиробниками, які здійснюють вирощування зернових культур сплачено ПДФО 82,3 млн.грн., що становить 65,5 відс. від загальної суми надходжень ПДФО по області від оренди земельних ділянок.
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