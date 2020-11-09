На Перемишлянщині судитимуть чоловіка за самовільне захоплення земельної ділянки Суспільство | 09-11-2020, 12:41 0 97



Львівською місцевою прокуратурою №3 скеровано до суду обвинувальний акт щодо 58-річного жителя Перемишлянського району за самовільне захоплення земельної ділянки, тобто за кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.197-1 КК України.



Встановлено, що у травні поточного року житель одного з сіл на Львівщині самовільно зайняв земельну ділянку площею майже 20 га і вартістю понад 740 тис грн, засадивши її сільськогосподарськими культурами.



Як наслідок, державі в особі Підберізцівської об’єднаної територіальної громади було завдано значної шкоди.



Досудове розслідування, яке здійснювали слідчі Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області, завершене.



На цей момент самовільно захоплену земельну ділянку чоловік уже повернув у розпорядження сільської ради.



Санкція ч.1 ст.197-1 КК України передбачає покарання у виді штрафу від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до 6 місяців.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури