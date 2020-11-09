«Пріоритетним завданням органів виконавчої влади має бути реалізація державної політики у сфері забезпечення захисту прав та свобод дітей» - у Львівській обласній прокуратурі пройшла міжвідомча нарада Суспільство | 09-11-2020, 15:10 0 76



У Львівській обласній прокуратурі відбулася міжвідомча нарада під головуванням заступника керівника обласної прокуратури М.Друзюка щодо забезпечення належної організації діяльності правоохоронних та органів державної влади, та місцевого самоврядування з питань захисту інтересів дітей та протидії насильству.



«Сьогодні в умовах збройного конфлікту, пандемії та економічної нестабільності в державі, низької зайнятості населення, пріоритетним завданням органів виконавчої влади має бути реалізація державної політики у сфері забезпечення захисту прав та свобод дітей, насамперед тих, які потребують посиленої уваги в силу складних життєвих обставин» - підкреслив головуючий.



Під час спільної наради обговорювалися актуальні питання здійснення заходів, спрямованих на дотримання прав і свобод дітей, в тому числі у кримінальних провадженнях, попередження вчинення правопорушень як неповнолітніми, так і щодо них.







У заході взяли участь ювенальні прокурори обласної прокуратури та керівництво служби у справах дітей Львівської облдержадміністрації, Департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації, Головного управління Національної поліції у Львівській області, Управління патрульної поліції у Львівській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, Державної установи «Центр пробації» у Львівській області та Львівського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури