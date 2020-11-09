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Львівська IT- компанія долучилась до осіннього садіння лісу в Карпатах
|Суспільство | 09-11-2020, 16:23
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Львівська IT- компанія "PerfectialGives" вирішила відсвяткувати свій 10-ти річний ювілей досить несподіваним та креативним способом.
Близько 30-ти юнаків і дівчат придбали 10 тис. сіянців головних лісоутворюючих порід із закритою кореневою системою у Львівському лісовому селекційно-насіннєвому центрі та, заздалегідь погодивши це питанням з керівництвом Славського лісгоспу, заліснили ділянку в Сможанському лісництві. У кварталі 11 вид. 25 учасники заходу разом з лісівниками створили лісові культури на площі 1,3га.
Особливість даної ділянки в тому, що вона розташована поруч з міжнародною трасою Київ-Чоп, тому учасники акції будуть мати змогу бачити результат своєї праці, проїжджаючи повз даної ділянки
Лісівники Славського лісгоспу висловлюють подяку IT-компанії "PerfectialGives" за трудову участь у примноженні Карпатських лісів.
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