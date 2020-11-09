За втручання прокуратури територіальній громаді Львова повернуть фтизіопульмонологічні приміщення вартістю понад 11 млн грн Суспільство | 09-11-2020, 16:24 0 91

Господарський суд м.Києва задоволив позов Львівської обласної прокуратури в інтересах держави в особі Львівської міської ради щодо визнання недійсними свідоцтва на право власності на нерухомість загальною площею 2603,7 кв. м та вартістю 11,7 млн грн.



Так, прокуратурою встановлено, що два приміщення закладів охорони здоров’я на вул.Замарстинівській та на вул.Личаківській вибули з комунальної власності міста незаконно, тобто без відповідного рішення Львівської міськради на вилучення їх з власності територіальної громади.



Відтак, суд погодився з принциповою позицією прокуратури та визнав недійсними свідоцтва та скасував державну реєстрацію права власності на ці об’єкти.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури