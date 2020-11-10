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Демонстранти захопили будівлю уряду Вірменії
|Суспільство | 10-11-2020, 07:22
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|Будівлю уряду Вірменії захопили демонстрантами, які протестують проти рішення прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна щодо Нагірного Карабаху.
Джерело: "Інтерфакс"
Деталі: Як повідомляє кореспондент видання, кілька сотень людей зайняли місця президії і депутатів, вимагаючи, щоб до них прийшов прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.
Кілька тисяч людей зараз знаходяться в різних районах Єревана, в тому числі у будівлі уряду і вдома прем'єр-міністра.
Раніше протестувальники побили спікера парламенту Вірменії Арарату Мірзояна, вимагаючи від нього назвати місцезнаходження Пашиняна.
Що передувало: Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що підписав з президентами Росії і Азербайджану документ про припинення війни в Нагірному Карабасі з 01:00 10 листопада.
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