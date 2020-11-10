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Формування РФ провокували українських захисників у районі Водяного — ООС
|Суспільство | 10-11-2020, 08:31
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|Збройні формування Російської Федерації на Донбасі 9 листопада двічі порушили "перемир'я".
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Упродовж минулої доби, 9 листопада, у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано два порушення досягнутих домовленостей.
Режим припинення вогню збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили на Приазов’ї. З тимчасово окупованих населених пунктів Ужівка та Пікузи противник провокував українських захисників у районі Водяного, використовуючи стрілецьку зброю.
Ворожі постріли були неприцільними, тому наші військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.
Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було".
Деталі: Від початку поточної доби на Донбасі без обстрілів.
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