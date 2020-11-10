Формування РФ провокували українських захисників у районі Водяного — ООС Суспільство | 10-11-2020, 08:31 0 145 Збройні формування Російської Федерації на Донбасі 9 листопада двічі порушили "перемир'я".





Джерело: штаб ООС



Дослівно: "Упродовж минулої доби, 9 листопада, у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано два порушення досягнутих домовленостей.



Режим припинення вогню збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили на Приазов’ї. З тимчасово окупованих населених пунктів Ужівка та Пікузи противник провокував українських захисників у районі Водяного, використовуючи стрілецьку зброю.



Ворожі постріли були неприцільними, тому наші військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.



Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було".



Деталі: Від початку поточної доби на Донбасі без обстрілів.