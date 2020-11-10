На Самбірщині судитимуть трьох чоловіків за незаконний видобуток гравію Суспільство | 10-11-2020, 13:01 0 100



Самбірською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо трьох жителів Старосамбірського району за незаконне видобування корисних копалин, тобто за кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.240 КК України.



Встановлено, що у кінці жовтня цього року троє чоловіків 25, 65 та 59 років біля річки Вигор без дозвільних документів завантажили в кузов вантажного автомобіля, піщано-гравійну суміш в кількості понад 6 м3, яка згідно чинного законодавства відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення.



За клопотанням прокурора судом накладено арешт на техніку, за допомогою якої здійснювався видобуток: автомобіль марки «Камаз-5320» та екскаватор «Hitachi».



Досудове розслідування, яке здійснювали слідчі СВ Старосамбірського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області, завершене.



Санкція інкримінованої статті передбачає штраф від 3000 до 5000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (51000 – 85000 грн) або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури