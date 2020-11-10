Понад 1.4 мільярда гривень перерахували великі платники податків до місцевих бюджетів за десять місяців 2020 року Суспільство | 10-11-2020, 13:02 0 121





За десять місяців 2020 року великі підприємства, які перебувають на обслуговуванні в Західному управлінні Офісу великих платників податків ДПС, перерахували до місцевих бюджетів понад 1,4 млрд гривень, що на 134 млн гривень більше ніж очікувалось. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 359 млн гривень.

Найбільш вагомим джерелом наповнення місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб. З початку року представники великого бізнесу сплатили 990 млн гривень цього податку. Крім того, великі платники перерахували до місцевих бюджетів 248 млн гривень податку на прибуток підприємств, 53 млн гривень земельного податку, 87 млн гривень акцизного податку з роздрібного продажу підакцизними товарами, податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки - 23 млн гривень, рентної плати за спеціальне використання води – 15 млн гривень.



