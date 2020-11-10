Майже 4 млрд.грн доходів задекларували громадяни за 2019 рік на Львівщині Суспільство | 10-11-2020, 13:12 0 125





Станом на 03.11.2020 року до контролюючих органів Львівщини громадянами подано 16 672 декларації про майновий стан і доходи за 2019 рік та задекларовано 3 897,1 млн.гривень.



Громадянами, які зобов’язані задекларувати доходи подано 4 776 декларацій та задекларовано 1 421,2 млн. гривень. Сума самостійно нарахованих податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб становить 123,0 млн.грн. та з військового збору 18,2 млн.грн. (на 01.01.20р. ПЗ за 2018р. по ПДФО – 101,4 млн. грн. та з військового збору 15,7 млн.грн.).



Найбільшу кількість поданих декларацій про майновий стан і доходи за 2019 рік складають:



2515 декларацій - дохід у вигляді спадщини - сума задекларованого доходу 682,0 млн. гривень. До сплати ПДФО в сумі 27,7 млн.грн. та військовий збір в сумі 7,6 млн.гривень (станом на 01.01.2020 року ПДФО – 21,9 млн. грн. та ВЗ – 6,4 млн.грн.);



1023 декларацій - дохід від продажу рухомого та нерухомого майна - 364,3 млн. гривень; ПДФО в сумі 5,7 млн.грн. та ВЗ в сумі 1,3 млн.грн. (станом на 01.01.2020 року ПДФО – 8,7 млн. грн. та ВЗ – 2,3 млн.грн.);



838 декларацій - дохід від надання нерухомого майна в оренду - 98,7 млн. гривень; ПДФО в сумі 2,1 млн.грн. та ВЗ в сумі 0,2 млн.гривень (станом на 01.01.2020 року ПДФО – 2,1 млн. грн. та ВЗ – 0,2 млн.грн.);



515 декларацій –інвестиційний дохід - 707,1 млн. гривень; ПДФО в сумі 33,5 млн.грн. та ВЗ в сумі 2,8 млн.гривень;



162 декларації - іноземні доходи - 305,7 млн.гривень; ПДФО в сумі 31,5 млн.грн. та ВЗ в сумі 4,6 млн.грн.





