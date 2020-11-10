Понад 600 тис грн: за втручання прокуратури суд постановив відшкодувати сільськогосподарські втрати одній із сільрад Львівщини Суспільство | 10-11-2020, 14:22 0 189



Стрийський міськрайонний суд Львівської області задоволив позов Львівської місцевої прокуратури №3 в інтересах Підберізцівської сільської ради Пустомитівського району до фізичної особи про стягнення втрат земель сільськогосподарського виробництва, спричинених внаслідок їх вилучення для потреб, не пов’язаних із сільськогосподарським використанням.



Встановлено, що земля площею понад 3 га на території с. Підберізці використовувалася фізичною особою не за прямим призначенням, а для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу



Так як відповідач своєчасно не відшкодував втрати, то у справу втрутилася прокуратура.



Як наслідок, суд погодився з аргументами прокурорів і ухвалив рішення щодо необхідності стягнення з фігуранта грошових коштів в розмірі 618,8 тис грн на рахунок територіальної громади Підберізцівської сільради.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури