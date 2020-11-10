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Подання уточнюючого розрахунку з ПДВ: сплата штрафу та пені

Суспільство | 10-11-2020, 18:28Коментарів: 0 0 Переглядів: 77 77    


Головне управління ДПС у м. Києві звертає увагу платників податків, що у разі подання уточнюючого розрахунку з ПДВ на збільшення суми податкових зобов’язань, сума самостійно нарахованих штрафних санкцій, зазначена у рядку 18.1, та сума автоматично розрахованої пені в інтегрованій картці платника ( у разі наявності) сплачуються виключно на бюджетний рахунок з податку на додану вартість.
Реквізити бюджетного рахунку з податку на додану вартість можливо переглянути в Електронному кабінеті. Вхід до електронного сервісу здійснюється за посиланням http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.
Щоб дізнатися реквізити бюджетного рахунку з податку на додану вартість потрібно зайти в меню «Стан розрахунків з бюджетом» та вибрати «Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)».
Звертаємо увагу, що задекларована сума збільшення податкових зобов’язань з ПДВ у графі 6 рядка 18 уточнюючого розрахунку з ПДВ, сплачується виключно на електронний рахунок з ПДВ.
Щоб переглянути реквізити електронного рахунку з ПДВ в Електронному кабінеті потрібно зайти в режим «Система електронного адміністрування ПДВ» → «Реєстр транзакцій» → «Номер ПДВ-рахунку».
Зауважимо, що для упередження виникнення податкового боргу з ПДВ та нарахування штрафних санкцій, платникам необхідно систематично проводити звірку залишку коштів на бюджетному та електронному рахунках з ПДВ скориставшися сервісами в Електронному кабінеті.
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