Серед секонд-хенду митники виявили новий одяг та взуття Суспільство | 10-11-2020, 18:31 0 100



У пункт пропуску «Краківець-Корчова» (Львівська обл.) в режимі імпорт прибув вантажний транспортний засіб «Сканія» під керуванням громадянина України. Згідно з поданими до митного контролю товаросупровідних документами з Угорщини на адресу підприємства в Києві перевозили понад 12 тонн вживаного одягу. На підставі спрацювання автоматизованої системи управління ризиками митники прийняли рішення про додаткові форми митного контролю . Під час спільного з прикордонниками огляду працівники Галицької митниці Держмитслужби виявили незадекларований товар, а саме новий одяг та взуття в асортименті.

Так митному органу як підставу для переміщення товарів подали документи, що містять неправдиві відомості щодо найменування товару та його кількості. На цей час відбувається документування правопорушення за ознаками ст. 483 Митного кодексу України. Точну кількість і вартість товару буде встановлено додатково.

