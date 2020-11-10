«Поодинокі рішення не працюють, а лише шкодять», — Андрій Москаленко про можливий карантин вихідного дня Суспільство | 10-11-2020, 18:34 0 84 За словами заступника міського голови Львова з питань розвитку Андрія Москаленка, введення, так званого, карантину вихідного дня та заборона роботи окремих закладів матиме негативний вплив для економіки та підприємств.



«Я проти «локдауну вихідного дня» (у тому форматі, як це уряд хоче зробити зараз). Пояснюю чому. Є одне дуже просте правило — необдумане рішення може принести більше шкоди, ніж його неприйняття.



Кілька важливих пунктів: по-перше, ситуація з COVID-19 справді набирає обертів. Саме тому місто і збільшує кількість ліжкомісць та видатки саме на медицину. Дотримання базових карантинних правил (маска, дистанція) справді можуть врятувати не одне життя.



Для зменшення поширення коронавірусу потрібні комплексні обмежуючі заходи, їхнє пояснення. Можливо і складні рішення, але пояснені, в першу чергу тим, кого стосуються. Але тоді і компенсації за такі прийняті урядом рішення, як у світі. Адже у кожному закладі працюють люди, отримують зарплату, утримують сім'ю, витрачають кошти, і на лікування зокрема.



Поодинокі рішення не працюють, а лише шкодять. Наприклад, забороняють в'їзд іноземців без попередження і без пояснення. Коли ж можна перевіряти ПЛР в аеропорту. Але, звичайно, що заборона для уряду простіша, ніж робота з середовищем і пояснення. А те, що такі необдумані рішення генерують набагато більше зайвих контактів, — ніхто навіть не думає. Те саме може нас чекати і з так званим «локдауном вихідного дня».



Вся країна говорить про обмеження вже цієї суботи-неділі. Але ніхто не знає, про що йде мова. І кого закриють, а кого ні. Якщо ж справді є чітке обґрунтування, і буде потреба комплексного локдауну — то держава має компенсувати втрати бізнесу так, як у решті країн. Місто, нагадаю, те, що в його повноваженнях, вже зробило. Тому давайте підтримувати лікарів, берегти один одного, і приймати обдумані рішення", — зазначив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко на своїй сторінці у Facebook.



