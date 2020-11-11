5 років позбавлення волі за шахрайство на понад 7 млн грн – Львівська обласна прокуратура домоглася справедливого покарання Суспільство | 11-11-2020, 08:50 0 119

Львівський апеляційний суд погодився з апеляційною скаргою обласної прокуратури щодо безпідставного звільнення шахрая від відбування призначеного йому покарання.



Встановлено, що у грудні 2015 року директор одного з приватних підприємств Львова переконав директорів чотирьох ТзОВ укласти з ним договори поставки зернових та олійних культур, за які він не мав наміру розраховуватися. Підприємства свої зобов’язання виконали, але обіцяних коштів так і не отримали. Їхні збитки склали понад 7 млн грн, з яких відшкодовано було лише 14 тис грн.



Суд першої інстанції засудив 30-річного підприємця до 5 років позбавлення волі за шахрайство (ч.4 ст.190 КК України), проте звільнив від відбування покарання з іспитовим строком 3 роки.



Однак завдяки принциповій позиції обласної прокуратури, апеляційний суд скасував рішення Залізничного районного суду м. Львова і ухвалив новий вирок – 5 років позбавлення волі із конфіскацією всього майна, яке належить фігуранту.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури