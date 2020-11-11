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5 років позбавлення волі за шахрайство на понад 7 млн грн – Львівська обласна прокуратура домоглася справедливого покарання
|Суспільство | 11-11-2020, 08:50
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Львівський апеляційний суд погодився з апеляційною скаргою обласної прокуратури щодо безпідставного звільнення шахрая від відбування призначеного йому покарання.
Встановлено, що у грудні 2015 року директор одного з приватних підприємств Львова переконав директорів чотирьох ТзОВ укласти з ним договори поставки зернових та олійних культур, за які він не мав наміру розраховуватися. Підприємства свої зобов’язання виконали, але обіцяних коштів так і не отримали. Їхні збитки склали понад 7 млн грн, з яких відшкодовано було лише 14 тис грн.
Суд першої інстанції засудив 30-річного підприємця до 5 років позбавлення волі за шахрайство (ч.4 ст.190 КК України), проте звільнив від відбування покарання з іспитовим строком 3 роки.
Однак завдяки принциповій позиції обласної прокуратури, апеляційний суд скасував рішення Залізничного районного суду м. Львова і ухвалив новий вирок – 5 років позбавлення волі із конфіскацією всього майна, яке належить фігуранту.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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