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НА ЗАКАРПАТТІ ПРАВООХОРОНЦІ ЗАТРИМАЛИ ДВОХ НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ ТА ЇХ ПЕРЕПРАВНИКІВ

Суспільство | 11-11-2020, 08:50Коментарів: 0 0 Переглядів: 101 101    



Двох нелегальних мігрантів та їх переправників, затримали учора ввечері співробітники головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону спільно з працівниками Нацполіції .

В ході реалізації оперативної інформації, в населеному пункті Яноші правоохоронці зупинили «Мерседес», яким керував 36 річний мешканець Мукачево. Окрім водія, в салоні авто знаходилось ще п’ятеро чоловіків, з них: троє громадян України, один громадянин Афганістану та один громадянин Пакистану. Обидва іноземці жодних документів при собі не мали. Чоловіки планували, за сприяння наших співвітчизників, незаконно потрапити до Угорщини.

Наразі з усіма затриманими проводяться фільтраційні заходи. По даному факту відкрито кримінальне провадження за ст.332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Тривають слідчі дії.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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