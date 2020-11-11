НА ЗАКАРПАТТІ ПРАВООХОРОНЦІ ЗАТРИМАЛИ ДВОХ НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ ТА ЇХ ПЕРЕПРАВНИКІВ Суспільство | 11-11-2020, 08:50 0 101





Двох нелегальних мігрантів та їх переправників, затримали учора ввечері співробітники головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону спільно з працівниками Нацполіції .



В ході реалізації оперативної інформації, в населеному пункті Яноші правоохоронці зупинили «Мерседес», яким керував 36 річний мешканець Мукачево. Окрім водія, в салоні авто знаходилось ще п’ятеро чоловіків, з них: троє громадян України, один громадянин Афганістану та один громадянин Пакистану. Обидва іноземці жодних документів при собі не мали. Чоловіки планували, за сприяння наших співвітчизників, незаконно потрапити до Угорщини.



Наразі з усіма затриманими проводяться фільтраційні заходи. По даному факту відкрито кримінальне провадження за ст.332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Тривають слідчі дії.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону