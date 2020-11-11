ПОБЛИЗУ КОРДОНУ З РУМУНІЄЮ ПРИПИНИЛИ СПРОБУ ТЮТЮНОВОЇ КОНТРАБАНДИ Суспільство | 11-11-2020, 13:17 0 99





Вчора ввечері прикордонники відділу «Ділове» Мукачівського загону припинили чергову спробу незаконного переміщення до Румунії контрабандного тютюну.



Під час патрулювання ділянки українсько-румунського кордону прикордонний наряд помітив невідомих, які несли пакунки замотані у чорний поліетилен. Помітивши військовослужбовців, зловмисники викинули свої ноші та вдались до втечі. Під час огляду місцевості за 600 метрів до кордону наряд виявив шість пакунків з трьома тисячами пачок сигарет, які контрабандисти планували незаконно переправити до сусідньої країни.



Сигарети охоронці рубежу доставили до прикордонного підрозділу, згодом їх передадуть співробітникам ДФС.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону