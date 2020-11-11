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ПОБЛИЗУ КОРДОНУ З РУМУНІЄЮ ПРИПИНИЛИ СПРОБУ ТЮТЮНОВОЇ КОНТРАБАНДИ
|Суспільство | 11-11-2020, 13:17
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Вчора ввечері прикордонники відділу «Ділове» Мукачівського загону припинили чергову спробу незаконного переміщення до Румунії контрабандного тютюну.
Під час патрулювання ділянки українсько-румунського кордону прикордонний наряд помітив невідомих, які несли пакунки замотані у чорний поліетилен. Помітивши військовослужбовців, зловмисники викинули свої ноші та вдались до втечі. Під час огляду місцевості за 600 метрів до кордону наряд виявив шість пакунків з трьома тисячами пачок сигарет, які контрабандисти планували незаконно переправити до сусідньої країни.
Сигарети охоронці рубежу доставили до прикордонного підрозділу, згодом їх передадуть співробітникам ДФС.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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