Одесит намагався «скоротити» шлях до Німеччини поза пунктами пропуску Суспільство | 11-11-2020, 13:34 0 91

Українця, який мав намір незаконно потрапити спочатку до Польщі, а згодом до Німеччини, затримали прикордонники відділу «Шегині» Львівського загону.

Прикордонний наряд під час несення служби виявив чоловіка, який пішки вночі сам йшов у напрямку кордону.



В ході спілкування з молодиком прикордонникам стало відомо, що він є громадянином України, який проживає у м.Одеса, де в нього не склалася кар’єра фармацевта. Також нічний мандрівник повідомив, що мав намір незаконно в обхід пункту пропуску потрапити у Німеччину, де хотів працевлаштуватися.



Причиною свого рішення незаконно потрапити до ЄС, 21-річний одесит пояснив тим, що у нього не було належних документів та складністю перетину кордону під час пандемії.



Громадянина України буде притягнуто до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

