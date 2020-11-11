Нова віртуальна помічниця з прикордонних питань у Telegram Суспільство | 11-11-2020, 16:24 0 64

Бот «Іра» вже зараз готова дати відповіді на переважну більшість Ваших запитань, що стосуються перетинання державного кордону України.



Скориставшись послугами віртуальної помічниці, ви зможете дізнатися про карантинні обмеження, правила оформлення відповідних документів. Бот Іра не змусить вас тривалий час слухати гудки у телефоні, допоможе швидко знайти відповіді у будні та вихідні, вранці, вдень чи вночі.



Щоб знайти «Іру» починайте вводити в пошуковий рядок в інтерфейсі Telegram слово «довіра» (можна і кирилицею, і латиницею) та обирайте запропонований «dovirabot» із заставкою ідентичною, як у цьому повідомленні, або ж переходьте за посиланням.



Обирайте зручний формат отримання корисної інформації!



Звертаємо Вашу увагу – відгуки про роботу чат-бота не є формою звернення до Держприкордонслужби!



