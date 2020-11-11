   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 11/11/2020 Вже втретє у Львові проведуть молодіжну сесію Львівської міської ради...>> Пост для моніторингу якості повітря встановили в районі вул. Пластова, 13...>> У Львові триває Безпековий форум-2020...>> Комісія ТЕБ і НС рекомендує вилучити підприємства ТзОВ «ДВ Вейст-Груп» і ТзОВ «ДВ Екосвіт» з переліку виконавців послуг зі збирання, зберігання та перевезення ТПВ у Львові...>> Скільки ниточці не витись, буде кінець...>> Прокурори домоглися покарання для шахрая, який обманом відбирав гроші у пенсіонерів...>> Львів'янам, які постраждали на Майдані, місто виплатить матеріальну допомогу...>> «Жодного нерозумного рішення місто приймати не буде», — мер Львова під час акції проти карантину «вихідного дня»...>> Нова віртуальна помічниця з прикордонних питань у Telegram...>> Обласною прокуратурою проводиться системна робота у сфері запобігання та протидії корупції...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
Ігор СМЕШКО: «Аплодисментів нащадків – не буде»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Різанина в Кривому Розі: нападнику вже оголосили підозру...
09-11-2020, 03:17  >>> 
Поліція застрелила одного з нападників в центрі Відня, він був симпатиком ІДІЛ...
03-11-2020, 09:22  >>> 
Прокурор спровокував смертельне ДТП на Чернігівщині...
03-11-2020, 07:28  >>> 
   Здоров'яЗдоров
За добу в Україні 10,6 тисячі нових хворих на COVID і 6,8 тисячі одужань...
11-11-2020, 08:49  >>> 
Україна 8-ма в Європі за кількістю нових випадків COVID-19...
11-11-2020, 07:40  >>> 
Пандемія на Буковині: від початку року виявлено більше 26 тисяч заражень...
11-11-2020, 01:38  >>> 

Нова віртуальна помічниця з прикордонних питань у Telegram

Суспільство | 11-11-2020, 16:24Коментарів: 0 0 Переглядів: 64 64    

Бот «Іра» вже зараз готова дати відповіді на переважну більшість Ваших запитань, що стосуються перетинання державного кордону України.

Скориставшись послугами віртуальної помічниці, ви зможете дізнатися про карантинні обмеження, правила оформлення відповідних документів. Бот Іра не змусить вас тривалий час слухати гудки у телефоні, допоможе швидко знайти відповіді у будні та вихідні, вранці, вдень чи вночі.

Щоб знайти «Іру» починайте вводити в пошуковий рядок в інтерфейсі Telegram слово «довіра» (можна і кирилицею, і латиницею) та обирайте запропонований «dovirabot» із заставкою ідентичною, як у цьому повідомленні, або ж переходьте за посиланням.

Обирайте зручний формат отримання корисної інформації!

Звертаємо Вашу увагу – відгуки про роботу чат-бота не є формою звернення до Держприкордонслужби!
   Новини по темі: Суспільство
Скільки ниточці не витись, буде кінець...
11-11-2020, 17:16  >>> 
Нова віртуальна помічниця з прикордонних питань у Telegram...
11-11-2020, 16:24  >>> 
Одесит намагався «скоротити» шлях до Німеччини поза пунктами пропуску...
11-11-2020, 13:34  >>> 
ПОБЛИЗУ КОРДОНУ З РУМУНІЄЮ ПРИПИНИЛИ СПРОБУ ТЮТЮНОВОЇ КОНТРАБАНДИ...
11-11-2020, 13:17  >>> 
НА ЗАКАРПАТТІ ПРАВООХОРОНЦІ ЗАТРИМАЛИ ДВОХ НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ ТА ЇХ ПЕРЕПРАВНИКІВ...
11-11-2020, 08:50  >>> 
5 років позбавлення волі за шахрайство на понад 7 млн грн – Львівська обласна прокуратура домоглася справедливого покарання...
11-11-2020, 08:50  >>> 
Росія обстріляла позиції ООС, одного військового поранено...
11-11-2020, 07:44  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини вівторка і ночі: росіяни і Карабах, соціологія виборів...
11-11-2020, 08:45  >>> 
Головні новини понеділка і ночі: коронавірус у Зеленського, Нагірний Карабах і Путін...
10-11-2020, 08:32  >>> 
Головні новини неділі і ночі: наступ в Карабаху, протести у Білорусі...
09-11-2020, 10:32  >>> 
   ПолітикаПолітика
Вибори в США: Ердоган привітав Байдена з перемогою...
11-11-2020, 07:42  >>> 
Влада Вірменії затримала шістьох демонстрантів. Їх підозрюють в закликах до захоплення влади...
11-11-2020, 07:39  >>> 
У Держдепі заявили про готовність до "м’якої передачі влади другій адміністрації президента Трампа"...
11-11-2020, 07:38  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Офіційний курс: гривня починає тиждень зі зміцнення...
09-11-2020, 10:52  >>> 
SpaceX доставила на орбіту четвертий геонавігаційний GPS-супутник III покоління...
06-11-2020, 08:36  >>> 
SpaceX повідомила час запуску GPS-супутника третього покоління...
05-11-2020, 02:11  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Скільки ниточці не витись, буде кінець...
11-11-2020, 17:16  >>> 
Нова віртуальна помічниця з прикордонних питань у Telegram...
11-11-2020, 16:24  >>> 
Одесит намагався «скоротити» шлях до Німеччини поза пунктами пропуску...
11-11-2020, 13:34  >>> 
   ВладаВлада
Зеленський вимагає більше показових "посадок": Брав хабар – сядеш...
17-09-2020, 11:38  >>> 
Міський голова обговорив можливості реалізації спільних проектів із представниками Торгово-промислової палати Ізраїлю...
20-08-2020, 19:22  >>> 
Трамп зупинив пресконференцію через стрілянину поблизу Білого дому...
11-08-2020, 09:33  >>> 
   КультураКультура
Помер художник та голова Львівської обласної спілки художників Олег Микита....
02-11-2020, 21:03  >>> 
Оркестр INSO-Lviv та Оксана Линів запрошують на концерт «Тріумф любови»...
12-10-2020, 12:15  >>> 
ДАБІ України надала дозвіл на будівництво Jam Factory Art Center...
08-10-2020, 14:17  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
17:22 Вже втретє у Львові проведуть молодіжну сесію Львівської міської ради
17:22 Пост для моніторингу якості повітря встановили в районі вул. Пластова, 13
17:20 У Львові триває Безпековий форум-2020
17:18 Комісія ТЕБ і НС рекомендує вилучити підприємства ТзОВ «ДВ Вейст-Груп» і ТзОВ «ДВ Екосвіт» з переліку виконавців послуг зі збирання, зберігання та перевезення ТПВ у Львові
17:16 Скільки ниточці не витись, буде кінець
17:15 Прокурори домоглися покарання для шахрая, який обманом відбирав гроші у пенсіонерів
16:27 Львів'янам, які постраждали на Майдані, місто виплатить матеріальну допомогу
16:26 «Жодного нерозумного рішення місто приймати не буде», — мер Львова під час акції проти карантину «вихідного дня»
16:24 Нова віртуальна помічниця з прикордонних питань у Telegram
16:24 Обласною прокуратурою проводиться системна робота у сфері запобігання та протидії корупції

   Анонси
Майже 1 048 млн. гривень рентної плати надійшло до бюджетів усіх рівнів від платників податків Львівщини...
15-10-2020, 14:15  >>> 
На Погулянці відбудеться концерт Назара Савка та тріо «Progressive Time»...
21-08-2020, 18:59  >>> 
До 29-ї річниці проголошення незалежності України у Стрийському парку відбудеться грандіозний Art&Agro-пікнік «НЕ ЗАЛЕЖУЙСЯ!»...
21-08-2020, 16:14  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования