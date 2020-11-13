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Результати роботи з питань запобігання та виявлення корупції в ГУ ДПС у Львівській області впродовж січня-жовтня 2020 року

Суспільство | 12-11-2020, 13:08Коментарів: 0 0 Переглядів: 142 142    


Упродовж січня-жовтня 2020 року управлінням з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС у Львівській області організовано та проведено 2963 організаційно-роз’яснювальних заходи з працівникам ГУ ДПС у Львівській області з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо врегулювання конфлікту інтересів, вимог фінансового контролю, етики поведінки працівників органів ДПС України.

При здійсненні контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів опрацьовано 433 повідомлення (заяв) працівників. За кожним повідомленням застосовано заходи зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів.

За матеріалами управління з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС у Львівській області складено 32 протоколи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, передбачені ч.1 та ч.2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) відносно п’яти працівників ГУ ДПС у Львівській області, які при здійсненні контрольно-перевірочної роботи не повідомили керівництво про наявність у них конфлікту інтересів та вчинили дії в умовах реального конфлікту інтересів.
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