|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
(ВІДЕО) Біля кордону на Львівщині затримали автомобіль з групою нелегалів
|Суспільство | 12-11-2020, 13:37
| 0 165
|
Шестеро нелегальних мігрантів, які мали намір незаконно дістатися до ЄС, затримали прикордонники Львівського загону неподалік кордону з Польщею.
Під час реалізації інформації співробітників оперативного підрозділу Держприкордонслужби, наряд відділення «Мшанець» зупинив автомобіль, в якому знаходилося шестеро іноземців. В ході бесіди пасажири, серед яких було троє жінок, не могли чітко вказати мету та маршрут свого прямування.
Згодом прикордонники з’ясували, що двоє осіб є громадянами Туреччини, четверо - громадяни Сирії. Турки мали при собі ID картки, а сирійці були без документів.
Порушників доставлено до прикордонного підрозділу для складання матеріалів за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».
Дії водія таксі підпадають під ознаки правопорушення, передбаченого статтею 206-1 КУпАП «Незаконне перевезення іноземців та осіб без громадянства територією України».
Наразі встановлюються всі обставини правопорушення.
|
|