(ВІДЕО) Біля кордону на Львівщині затримали автомобіль з групою нелегалів Суспільство | 12-11-2020, 13:37 0 165

Шестеро нелегальних мігрантів, які мали намір незаконно дістатися до ЄС, затримали прикордонники Львівського загону неподалік кордону з Польщею.



Під час реалізації інформації співробітників оперативного підрозділу Держприкордонслужби, наряд відділення «Мшанець» зупинив автомобіль, в якому знаходилося шестеро іноземців. В ході бесіди пасажири, серед яких було троє жінок, не могли чітко вказати мету та маршрут свого прямування.



Згодом прикордонники з’ясували, що двоє осіб є громадянами Туреччини, четверо - громадяни Сирії. Турки мали при собі ID картки, а сирійці були без документів.



Порушників доставлено до прикордонного підрозділу для складання матеріалів за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».



Дії водія таксі підпадають під ознаки правопорушення, передбаченого статтею 206-1 КУпАП «Незаконне перевезення іноземців та осіб без громадянства територією України».



Наразі встановлюються всі обставини правопорушення.



