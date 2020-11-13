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За продаж зброї у Львові судитимуть місцевого мешканця
|Суспільство | 12-11-2020, 19:40
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Львівською місцевою прокуратурою №2 скеровано до суду обвинувальний акт щодо 32-річного львів’янина за фактом зберігання, придбання, передачі та збуту вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).
Встановлено, що неодноразово раніше судимий чоловік у вересні цього року незаконно продав іншій особі обріз мисливської гладкоствольної рушниці. Фігурант був затриманий «на гарячому» під час продажу бойової наступальної осколкової гранати РГД-5.
Досудове розслідування, яке здійснювали слідчі СВ Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області, завершене.
За скоєне обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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