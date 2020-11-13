За продаж зброї у Львові судитимуть місцевого мешканця Суспільство | 12-11-2020, 19:40 0 165

Львівською місцевою прокуратурою №2 скеровано до суду обвинувальний акт щодо 32-річного львів’янина за фактом зберігання, придбання, передачі та збуту вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Встановлено, що неодноразово раніше судимий чоловік у вересні цього року незаконно продав іншій особі обріз мисливської гладкоствольної рушниці. Фігурант був затриманий «на гарячому» під час продажу бойової наступальної осколкової гранати РГД-5.



Досудове розслідування, яке здійснювали слідчі СВ Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області, завершене.



За скоєне обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.



Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури