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«Постанова КМУ ще не опублікована. Ми думаємо на перспективу», — Г. Пайонкевич

Суспільство | 12-11-2020, 19:43Коментарів: 0 0 Переглядів: 129 129    
Львівська міська рада позиватиметься до суду на рішення Кабміну про «карантин вихідного дня». Про це вчора повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Наразі, як пояснюють у юридичному департаменті ЛМР, постанови КМУ ще не було оприлюднено, тож мерія очікує публікації документу. Лише після отримання цього документу, можна буде скликати засідання міської комісії ТЕБ та НС.

«Постанова КМУ ще не опублікована, але з прямої трансляції засідання уряду розуміємо, що так званий „карантин вихідного дня“ буде запроваджений не тільки на 14 і 15 листопада. Ми думаємо на перспективу, а оскарження в суді Постанови КМУ — це єдиний законний шлях. Правова позиція вже сформована», — пояснила керівниця юридичного департаменту мерії Гелена Пайонкевич.

Також додамо, за дорученням міського голови у мерії Львова створено спеціальну робочу групу, яка буде напрацьовувати різні варіанти, щоб захистити і допомогти бізнесу. Її очолює заступник міського голови Андрій Москаленко. Також до її складу входить керівник юридичного департаменту, керівник центру підприємництва, бізнес-омбудсмен, підприємці.
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