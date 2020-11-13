Великі платники Заходу сплатили майже 6 мільярдів гривень ЄСВ та 1,3 мільярда гривень ПДФО Суспільство | 12-11-2020, 22:15 0 146



У Західному управлінні Офісу великих платників податків ДПС підвели підсумки повноти надходжень єдиного соціального внеску та податку з доходів фізичних осіб за деcять місяців 2020 року. Так, з початку року від великих платників, які перебувають на обліку у Західному управлінні Офісу великих платників податків ДПС, надійшло майже 6 мільярдів гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 1 мільярд гривень.

Традиційно найбільшим джерелом наповнення місцевого бюджету серед податкових платежів є податок на доходи фізичних осіб. За десять місяців 2020 року представники львівської бізнес-еліти перерахували 1,3 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб. З цієї суми 990 мільйонів гривень (75% від загальних надходжень) спрямовано до місцевих бюджетів Львівщини, а 330 мільйонів гривень (25%) – надійшло до державного бюджету.



