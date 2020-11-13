Культура та готелі втратять 50% доходів через карантин вихідного дня – Ткаченко Суспільство | 13-11-2020, 08:33 0 101 Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що доходи сфери культури та готельного бізнесу внаслідок карантину вихідного дня скоротяться на 50%.



Джерело: Ткаченко в ефірі "Право на владу"



Пряма мова: "Карантин вихідного дня вдарить дуже сильно по тим індустріям, якими опікується наше міністерство – це культура, креативні індустрії, готелі. І, безперечно, це 50% їх доходів за вихідні дні. Якщо вже прийнято таке рішення, то тоді потрібно говорити за компенсації цій сфері у надзвичайно великих масштабах".



Деталі: Мова йде про сотні тисяч людей, які залишаться без роботи. У такому випадку, вважає Ткаченко, уряд має виплатити компенсації громадянам, які втратять роботу та бізнесу, що постраждає.



Міністр додав, що він утримався під час голосування за запровадження карантину вихідного дня.



Нагадаємо:



Кабінет міністрів скасував адаптивний карантин і запровадив в Україні загальний карантин з "локдауном вихідного дня". Обмеження попередньо триватимуть до 30 листопада.