Інтерв’ю із заступником начальника ГУ ДПС у Львівській області Тарасом Завадою з питань оподаткування фізичних осіб Суспільство | 13-11-2020, 13:16 0 114



Чи потрібно громадянам України, які у 2019 році працювали за кордоном сплачувати на території України податки та збори, та як уникнути подвійного оподаткування?



Так, якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, то сума такого доходу включається до складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку.



Фізичні особи - резиденти у випадку одержання іноземних доходів, зобов’язані подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, та сплатити з суми вказаного доходу податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовий збір – 1,5%.



В той же час, для отримання права на зарахування податків та зборів, сплачених за межами України, платник зобов'язаний, разом з декларацією, надати підтверджуючі документи щодо суми отриманого ним іноземного доходу та суми сплаченого ним податку на доходи фізичних осіб в іноземній юрисдикції, оформлених відповідно до ст. 13 Податкового кодексу України.



Отже, якщо за кордоном були сплачені податки, ви маєте подати відповідні довідки до контролюючого органу за місцем реєстрації в Україні, і це буде враховано при обчисленні загальної податкової суми, щоб не було подвійного оподаткування. Такі довідки видаються державним органом країни, де отримується дохід, уповноваженим справляти такий податок. Довідка має бути перекладена українською мовою, а переклад – завірений нотаріально.



Також, між Урядом України та Урядами ряду інших іноземних держав діють міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування. Згідно з п. 3.2 ст. Податкового кодексу України, якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені Податковим кодексом України, застосовуються правила міжнародного договору.



З метою застосування міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування фізичних осіб України, громадяни, які отримують доходи за межами України, повинні підтвердити статус податкового резидента України.



Хочу зазначити, що у податкових органах ведеться облік виданих довідок - підтвердження статусу податкового резидента України, яку громадяни, які планують працювати за кордоном та сплачувати податки на території України одержують по місцю реєстрації (діють міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування).



Також, отримуємо інформацію від рекрутингових компаній щодо громадян, які отримали послуги по працевлаштуванню за кордоном та з центрів зайнятості.



